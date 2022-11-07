Kuduz olan çocuklara inanamadı Cenk Eren'in paylaşımı tepki çekti hemen sildi!
Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konan çocuklar tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı. Şarkıcı Cenk Eren Bitlis'te yaşanan olaya bambaşka bir yerden baktı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda çocukların kuduz olduklarına inanmayan ifadeler kullanan ünlü şarkıcı tepki çekince paylaşımını apar topar silmek durumunda kaldı.
Bitlis'te köpeklerin saldırdığı çocukta kuduz tespit edildi. Valilik yaşanan talihsiz olayın ardından söz konusu köy ve çevresine hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Bölgede olayın ardından yapılan taramada 36 vaka daha tespit edildi.
Çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerinin ise taburcu edileceği öğrenilirken şarkıcı Cenk Eren'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrenen Cenk Eren, Twitter hesabından akıllara durgunluk veren bir paylaşım yaptı.
Eren, paylaşımında "Kuduz vakası yalanı ortaya çıktı. Kuduz var ama bence bu yalan haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler. Sokak hayvanları yalnız değildir" dedi.