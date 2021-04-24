Kudret Akça Rıza Akça'nın ihanetini kanıtladı cinsel içerikli mesajları çıktı olay tazminat
Kudret Akça eşi Rıza Akça'nın kendisini bir otelde iki kadınla aldattığını kanıtladı. Olay bir tazminat isteğinde bulunan Akça, boşanma davasına cinsel içerikli mesajları da ekletti.
Jet sosyetenin son zamanlardaki konusu Akça ailesi oldu. İş insanı Rıza Akça, 40 yıllık eşi Kudret Akça, kendisini aldattığı gerekçesiyle İzmir 15. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kudret Akça, eşinin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek açtığı davaya Hilton Oteli'ndeki kayıtları da sunarak eşinin konakladığı odada Anna Bukina ve Katsiary Chytaya isimli kadınlarla beraber kaldığını belgeledi.
Kudret Akça, eşinin mesajlarını da dava dosyasına ekletmeyi ihmal etmedi. Kayıtlarda Akça'ya "Uygun mu bu kız?" diye mesaj atan kadının aynı zamanda hem sevgilisi olduğu, hem de davalıya başka kadınlar ayarladığını belirtti.
Kudret Akça ayrıca dava dosyasına "Canım aramışsın uçaktaydım, şimdi indim. Bizde bir problem yok, kaçta dersen geleceğiz" şeklindeki mesajları da dava dosyasına ekledi.