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Küçükçekmece'de müsilaj adası oluştu

Demirören Haber Ajansı
Küçükçekmece'de müsilaj adası oluştu

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj İstanbul'un batı kesimine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Küçükçekmece'de müsilaj adası oluştu

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu. 

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Küçükçekmece'de müsilaj adası oluştu

Sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaşan müsilaj havadan görüntülendi

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Küçükçekmece'de müsilaj adası oluştu

Marmara Denizi'ni deniz salyası kapladı. Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi. 

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Küçükçekmece'de müsilaj adası oluştu

Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.  

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