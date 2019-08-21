Küçükçekmece’de kozmetik ürün deposunda yangın çıktı

Kimyasal maddelerin alev alması sonucu kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.