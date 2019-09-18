Küçükçekmece Gölü kenarına İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yakınında bulunan, 27 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yurt blokları, 9 kat olacak. İhale dosyasına göre; 6 yurt binası, 2 sosyal tesis, giriş kontrol binası ve güvenlik binası yapılacak. Şartnameye göre de yurt inşaatlarının 29 ayda tamamlanması gerekiyor.