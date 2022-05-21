Küçük şeytan başladı saldırılar olacak aman dikkat! Türkiye detayı... Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Ortaya koyacak: Yani temsil ettiği konuları hem iyi hem de kötü anlamda inanılmaz rahat bir şekilde ortaya koyacak demektir. Bunun için gelin, önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerinde 5 Temmuz’a kadar ne gibi etkileri olabilir, bakalım... Mars’ın Koç burcundaki seyahatini önce olumlu yönleriyle ele alalım.