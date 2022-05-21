Küçük şeytan başladı saldırılar olacak aman dikkat! Türkiye detayı... Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları
Başarılı tahminleriyle dikkatleri üzerlerine çeken astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Astrolojik kaynaklarda ‘küçük kötücül’ ve ‘küçük şeytan’ olarak adlandırılan Mars’ın burç değişim süreçlerine astrologlar olarak dikkat kesiliriz. Çünkü hangi konularda arıza çıkaracağımızı, hangi konuların bizde stres yaratacağını ya da bizi motive edeceğini ve harekete geçireceğini anlatır.
En güçlü pozisyon: Dünya astrolojisi bakımından da önemlidir çünkü hareketliliğin ve dünyada tansiyonu yükseltecek konuların neler olabileceğini de bu sayede öngörebiliriz. Mars, Koç burcunu yönettiğinden dolayı en güçlü pozisyonunda.
Ortaya koyacak: Yani temsil ettiği konuları hem iyi hem de kötü anlamda inanılmaz rahat bir şekilde ortaya koyacak demektir. Bunun için gelin, önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerinde 5 Temmuz’a kadar ne gibi etkileri olabilir, bakalım... Mars’ın Koç burcundaki seyahatini önce olumlu yönleriyle ele alalım.
Tazeleniyoruz: Bir kere, daha önce seyahat ettiği Balık burcunun üzerimizdeki o yılgın enerjisini atıyoruz ve hızlı bir şekilde güzel havalara adapte oluyoruz. Tazeleniyoruz, enerjimiz yerine geliyor, yükseliyoruz. Hızımız, motivasyonumuz ve cesaretimiz artarken yaratıcı taraflarımızı daha rahat ortaya koymaya başlıyoruz.