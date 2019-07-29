Küçük oğlunu kurtardı büyük oğlu gözlerinin önünde boğuldu
Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten biri boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı yakınında ailesiyle piknik yapan İsmail (20) ve kardeşi Ali Osman Pimik (10) serinlemek için gölete girdi.
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İki çocuğunun gölette boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden baba Salih Pimik, oğlu Ali'yi kendi çabasıyla kurtardı.
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Suda kaybolan İsmail Pimik'i arayan baba, sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
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UMKE, AFAD, 112 Acil servis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekiplerince Pimik'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
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