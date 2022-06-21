'Küçük mezara sığmam' demişti! Bülent Ersoy'a asansörlü mezar!
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'un, geçtiğimiz günlerde babasının mezarı başındayken söylediği sözler uzun süre gündem olmuştu. Ersoy, mezarlığın küçük olduğunu belirterek kendisinin böyle bir mezara sığmayacağını belirtmişti.
Bülent Ersoy'un babası defnedilirken patronu ve yakın dostu olan Fevzi Siverek ile girdiği diyalog uzun süre konuşulmuştu. Ersoy, mezarlığın çok küçük olduğunu ve kendisinin böyle bir mezarlığa sıra almayacağını belirtmişti. Ersoy'un yanındaki dostu ise "senin mezarını daha büyük yapacağız" şeklinde yanıt vermişti.
Yaşanan bu olayın ardından Türkiye'nin Divası Bülent Ersoy'un vefat ettiğinde defnedileceği mezarlığın özellikleri de ortaya çıktı.
Bülent Ersoy, hafta sonu katıldığı bir açılışta muhabirlerin “Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusu üzerine, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli” dedi. Bu konuşmanın gündem olmasının ardından Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Al Sana Haber’ e bağlanarak konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Fevzi Siverek, "Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye’ de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy’un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu.