Küçük leyla'nın tedavisi bitiyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları minik Leyla iyileşiyor.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti 2016 yılında sade bir törenle hayatını birleştirmişti. Oyuncu çift mutlu evliliklerini 2020'de Lalin adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı. Geçtiğimiz dönem de ikinci çocukları Leyla’yı kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerinde mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu söyleniyordu. Çift bebeklerini iki gün sonra evlerine götürebilecek.
2020 yılında ilk kızları Lalin'i. Yakın zamanda ise ikinci kızları Leylayı kucaklarına alan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Minik Leyla’nın dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı. Tedavisi geçtiğimiz pazartesi gününden beri Maslak Acıbadem Hastanesi’nde devam ediyor. Çift bebeklerini iki gün sonra evlerine götürebilecek.
Minik leyla iyileşiyor
Kenan İmirzalıoğlu’nun menajeri, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı.”
İkinci kez bebek sevinci yaşayan çift kızlarına Leyla adını verdi. Doğumun ardından ilk kez konuşan İmirzalıoğlu kızlarının kime benzediğini açıkladı..
İlk çocuklarına Lalin adını Kobal seçmiş. Leyla'yı ise "Ben bu ismi çok seviyorum" diyen İmirzalıoğlu koymuş. Leyla; gece ve siyah saçlı güzel kadın demek.
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