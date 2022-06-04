Küçük leyla'nın tedavisi bitiyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları minik Leyla iyileşiyor.

2020 yılında ilk kızları Lalin'i. Yakın zamanda ise ikinci kızları Leylayı kucaklarına alan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Minik Leyla’nın dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı. Tedavisi geçtiğimiz pazartesi gününden beri Maslak Acıbadem Hastanesi’nde devam ediyor. Çift bebeklerini iki gün sonra evlerine götürebilecek.