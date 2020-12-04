Küçük kızı jandarmanın elinden kaçırdılar! İngiltere istiyor 44 gündür bir haber yok
Velayeti anneye verildiği için icra yoluyla babasından alınmak istenen kız çocuğu, bölgede jandarma olduğu halde kaçırılmıştı. İngiltere’nin iadesini istediği ve özel ekiple aranan kız çocuğu 44 gündür bulunamadı. Anne gelen telefon sonrası kızının hayatından daha çok endişe duymaya başladı.
Anne Zübeyde Akdeniz’in elinden zorla alınarak babası Halil Yıldız tarafından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’ne götürülen 7 yaşındaki Şariban Kocaman, velayeti annesine verildiği için icra kanalıyla kendisini almak isteyen jandarmaların elinden kaçırılmıştı.
6 adrese baskın iz yok: Kaçırılma olayının üzerine soruşturma başlatan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere’nin de iadesinin istediği Şariban’ın bulunması için özel ekip kurdu. Her yerde çocuğu arayan özel ekip, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen babası ve yakınlarına ait yaklaşık 6 adrese baskın yaparken, aradan geçen 44 güne rağmen çocuğun izine ulaşılamadı.
Telefon almış: İngiltere’de çocuğundan gelecek mutlu haberi bekleyen anne Zübeyde Akdeniz, çocuğu ile ilgili telefon aldığını ve hayatından endişe duyduğunu kaydetti. Anne Zübeyde Akdeniz, "Kızım halen bulunamadı. Hayatından endişe ediyorum. kızımla ilgili bir telefon geldi. Sürekli yerinin değiştirildiği söylendi. çocuğumu nereye götürdüler, başına ne geldi bilmiyorum. Çok korkuyorum. Herkesten acil yardım bekliyorum" dedi.
Ne olmuştu?: Yaklaşık 10 gün önce Şanlıurfa’ya gelip Başsavcılığa başvuran anne Zübeyde Akdeniz, velayeti kendisine verilen kızını icra kanalıyla teslim alabilmek için başvurunca başsavcılık tarafından jandarmaya çocuğun bulunduğu yerden alınarak anneye teslim edilmesi talimatı verilmişti. Şariban’ın Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’ndeki ilkokulda okuduğunu tespit eden jandarma, çocuğu almak için mahalleye gitti.