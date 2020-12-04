Küçük kızı jandarmanın elinden kaçırdılar! İngiltere istiyor 44 gündür bir haber yok

Telefon almış: İngiltere’de çocuğundan gelecek mutlu haberi bekleyen anne Zübeyde Akdeniz, çocuğu ile ilgili telefon aldığını ve hayatından endişe duyduğunu kaydetti. Anne Zübeyde Akdeniz, "Kızım halen bulunamadı. Hayatından endişe ediyorum. kızımla ilgili bir telefon geldi. Sürekli yerinin değiştirildiği söylendi. çocuğumu nereye götürdüler, başına ne geldi bilmiyorum. Çok korkuyorum. Herkesten acil yardım bekliyorum" dedi.