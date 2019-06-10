Küçük kıza 6 kişi tecavüz edip vahşice öldürdü! Sanıklardan ikisi devlet memuru
Bir anda dünyanın gündemine oturan skandal olayda 8 yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekle suçlanarak yargılanan 8 kişiden altısı suçlu bulundu.
Hindistan'da yaşanan korkunç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer meydana gelen olayda 8 yaşındaki bir kız çocuğuna 6 kişinin tecavüz edip öldürdüğü ortaya çıktı. Yargılananlardan biri beraat ederken, henüz reşit olmayan bir sanığın ise çocuk mahkemesinde yargılanması kararlaştırıldı.
Yargılanan kişiler arasında ise emekli devlet memuru Sanji Ram ile polis memuru Deepak Khajuria da bulunuyor. Öldürülen çocuğun annesi, bu iki kişiyi suçu planlamakla suçlayıp idamını istiyor. BBC'ye konuşan anne, "Kızımın yüzü hala gözlerimin önünde ve acı beni terk etmiyor. Onun yaşındaki çocukların çevremde oynadıklarını görünce kalbim sızlıyor" dedi.
Ailenin avukatı ise "Bu anayasal düzeyde bir zafer. Tüm ülke dini bağlardan bağımsız olarak bu dava için mücadele verdi" diye konuştu. Çocuğun ailesi kararın açıklandığı duruşmaya katılmadı.
Cezaları ne olacak?: Sanıkların avukatı ise davanın "ikinci derece kanıtlara" dayandığını öne sürmüş ve müvekkilleri için en hafif cezayı istemişti. Suçlu bulunanların cezalarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.