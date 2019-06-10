Küçük kıza 6 kişi tecavüz edip vahşice öldürdü! Sanıklardan ikisi devlet memuru

Hindistan'da yaşanan korkunç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer meydana gelen olayda 8 yaşındaki bir kız çocuğuna 6 kişinin tecavüz edip öldürdüğü ortaya çıktı. Yargılananlardan biri beraat ederken, henüz reşit olmayan bir sanığın ise çocuk mahkemesinde yargılanması kararlaştırıldı.