Küçük göğüslü kadınlar için bikini ve mayo modelleri
Küçük göğüslü kadınlar için bikini ve mayo modellerini sizler için derledik. 2020 yazının favori bikini ve mayo modellerinden size uygun olanı bulun. Küçük göğüslü kadınlar için en ideal mayo modellerinin başında V yakalı olanlar, balkon tipi dolgulu üstler, dekolteli düşük göğüs kesimler ve tek omuzlu modeller var.
Küçük göğüslü kadınların tercih edebilecekleri ilk mayo modeli V yakalı olanlar. Özellikle derin kesim V yakalı modelleri tam size göre.
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Balkon tipi dolgulu üstler göğüslerinizi olduğundan daha büyük ve formlu gösterebilir. Ancak ayarlanabilir askılı olanları tercih etmenizi öneririz. Çünkü sarkık ve sıkı askılar işleri bozabilir.
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Dekolteli düşük kesim üstler de küçük göğüsler için şahane bikini tercihleri olabilir.
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Kesik tek omuzlu mayolar küçük göğüslü kadınlar için yaratılmış gibi. Üstelik sportif kesimleri de seviyorsanız bu tarz sizi şahane gösterebilir.
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