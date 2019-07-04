Küçük çocuğu yemek bile yiyemeyecek hale getirdi
ERZURUM'da dışarıda oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun ellerine 14 yaşındaki P. Y. kolonya döküp yaktı.
Erzurum’un Aşkale ilçesinde mahallede oyun oynayan 7 yaşındaki Efe Ecer'in oyun oynadığı sırada yanına gelen 14 yaşındaki P.Y. 3-4 çocuğun eline kolonya döktü. Cebinden çakmağı çıkardığını gören diğer çocuklar kaçarken P.Y., Efe Ecer'i kolundan tutarak ellerini ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı.
Efe Ecer’in ağlamasını duyan komşuları yanan ellerine ilk müdahaleyi yaptı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ecer’in ellerinde 2. derece yanık oluştuğu belirtildi. Çocuğunun ellerinin yandığını gören anne Suzan Ecer, durumu polise bildirdi.
Oğlunun ellerini o halde görünce bayıldığını ifade eden anne Suzan Ecer, “Perşembe günü ben içeride ameliyatlıydım, uyurken çocukların seslerine dışarıya çıktım. Komşumun oğlu çocuğumun ellerine kolonya dökerek ateşe vermiş.
Çok üzücü bir olay, hiçbir annenin yaşamasını istemediğim bir olay. O an polislere haber verdim. Polisler geldi götürdük müdahalede bulundular. Şikayetçi oldum” dedi.
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