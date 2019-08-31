Küçük belgeselci Mehmet Kanur'un YouTube kanalı kapatıldı
BALIKESİR'de yaşayan Mehmet Kanur daha 12 yaşında. Hayvanları çok seviyor, onlarla ilgili sürekli bilgi topluyor, bildiklerini sosyal medyada kurduğu kanalında da anlatıyordu. Kısa sürede de 100 binden fazla takipçiye ulaşmıştı ancak YouTube tarafından kanalı kapatıldıç
BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinin Armutlu kırsal mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, çektiği hayvan videoları ile kısa sürede internet dünyasında fenomen oldu.
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Kanur, yayınladığı videolarla 100 binden fazla takipçiye ulaşmıştı.
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Her geçen gün takipçi sayısı artan çocuk; doğa sevgisiyle tüm çocuklara örnek oluyordu.
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Ancak Kanur'un kanalına ulaşmak isteyenler kötü bir sürprizle karşılaştı.
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