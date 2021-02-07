'Küçük Ağa' Emir Berke Zincidi iflas etti bankalara yığınla borcu var
Küçük Ağa dizisiyle tanınan çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi’nin başı borçlarla dertte.
Küçük Ağa dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve ardından da bir çok dizide rol alan küçük oyuncu Emir Berke Zincidi ve ailesi zor günler geçiriyor. Zincidi’nin babası ile amcasına ait Zincidi Sinema şirketi için iflas davası açıldı.
10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde “Şirketin işleri iyi gitmedi, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, ekonomik sıkıntılar nedeniyle borç ödeyemez hale geldi” denildi.
Küçük Ağa'nın borcu varlıklarını aştı
Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu bilgisine yer verilen dilekçenin devamında şöyle denildi: “Şirketin borcu, mal varlığını aşmış durumda.”
Yapılan başvuru üzerine mahkeme, ilk duruşma için 28 Nisan’a gün verdi. Mahkemenin iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak.