Kucağına oturduğu seyirci poposunu tokatlamıştı 'Lolipop' Gülşen kucak dansı için ilk kez konuştu

Sahne ve konserlerinde tercih ettiği cesur tasarımlı ve dekolteli kostümleriyle gündemden düşmeyen ve tartışma yaratan şarkıcı Gülşen, son olarak bir konserinde arkadaşı olduğu söylenen bir erkek izleyicinin kucağına oturmasıyla ilgili ilk kez yorum yaptı. Yeni şarkısı 'Lolipop'u yayınlayan ünlü popçu, son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gülşen; "Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.