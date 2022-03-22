Kucağına oturduğu seyirci poposunu tokatlamıştı 'Lolipop' Gülşen kucak dansı için ilk kez konuştu
İSTANBUL Zorlu PSM'de verdiği konserde seyircisinin kucağına oturmuş ve arkadaşı olduğu iddia edilen beyefendi de Gülşen'in poposuna tokat atmıştı. Ünlü şarkıcı Gülşen günlerce gündem olan kucak dansı ile ilgili ilk kez konuştu.
Sahne ve konserlerinde tercih ettiği cesur tasarımlı ve dekolteli kostümleriyle gündemden düşmeyen ve tartışma yaratan şarkıcı Gülşen, son olarak bir konserinde arkadaşı olduğu söylenen bir erkek izleyicinin kucağına oturmasıyla ilgili ilk kez yorum yaptı. Yeni şarkısı 'Lolipop'u yayınlayan ünlü popçu, son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gülşen; "Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.
Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı.
Kucak dansı ile ilgili ilk kez konuştu: Ünlü şarkıcı günlerce konuşulan ve sosyal medya ile magazinin bir numaralı gündemi haline gelen kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu.
Sahneden seslendi ve açıklama yaptı: Popçu Gülşen Ataşehir'de bir AVM'de sahneye çıktı. Geçtiğimiz günlerde konserinde bir erkek hayranının kucağına oturduğu için eleştirilen sanatçı, hayranlarına şu sözlerle seslendi: