Kubilay Aka’dan site yönetimine tepki! 'Kedileri kapanla toplamışlar'

“JANDARMA GELİP GEREĞİNİ YAPTI”

Oyuncu, daha sonra paylaştığı ikinci videoda jandarmanın devreye girdiğini ve kapanların kaldırıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Jandarma gelip sağ olsunlar gereğini yaptılar, kapanları kaldırdılar. Hayvanları kapanlarla avlayıp ‘barınağa götürüyoruz, kısırlaştırıyoruz’ gibi ifadelerle popülasyonu düşürmeye çalışıyorlarmış. Popülasyondan şikayetçi olan bir iki ev var, site yönetimi de buna teşne olup etrafa kapanlar koyuyor. Bu kapanlar yasak.”