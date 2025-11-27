Kubilay Aka’dan site yönetimine tepki! 'Kedileri kapanla toplamışlar'
Kubilay Aka'dan oturduğu sitenin yönetimine büyük tepki! Kedilerin kapanla yakalanmasına karşı çıkan Kubilay Aka sosyal medyadan isyanını dile getirdi.
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, oturduğu sitede kedilere kapan kurulduğunu belirterek tepki gösterdi; jandarmanın müdahalesiyle kapanların kaldırıldığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, oturduğu sitede kedilere kapan kurulduğunu belirterek duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aka, site yönetiminin sokak kedilerine yönelik yasa dışı uygulamalara göz yumduğunu savundu.
Aka ilk paylaşımında, sitede kediler için kurulmuş kapanları göstererek, “Burada kedileri galiba pek sevmiyorlar ve bazı kapanlar koymuşlar. Kulübeleri çöplerin yanına koymamıza ancak izin verdiler. Burada bir hayvan sevmezlik söz konusu. Alıyorlarmış kedileri kapanla, güya kısırlaştırıyorlarmış" dedi.
“JANDARMA GELİP GEREĞİNİ YAPTI”
Oyuncu, daha sonra paylaştığı ikinci videoda jandarmanın devreye girdiğini ve kapanların kaldırıldığını ifade ederek şunları söyledi:
“Jandarma gelip sağ olsunlar gereğini yaptılar, kapanları kaldırdılar. Hayvanları kapanlarla avlayıp ‘barınağa götürüyoruz, kısırlaştırıyoruz’ gibi ifadelerle popülasyonu düşürmeye çalışıyorlarmış. Popülasyondan şikayetçi olan bir iki ev var, site yönetimi de buna teşne olup etrafa kapanlar koyuyor. Bu kapanlar yasak.”