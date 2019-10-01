Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması! Dudak dudağa öpüştükleri söyleniyordu
Çukur'un Celasun'u olarak bir anda adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Kubilay Aka, Miray Daner ile apar topar ayrılığının ardından Bade İşçil ile fena yakalandı. Beklenen açıklama ise nihayet geldi.
Vatanım Sensin dizisinde birlikte rol aldığı Miray Daner'i aldattığı iddialarıyla gündemi sarsan Kubilay Aka, günler sonra bomba bir isimle görüntülendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Aka, kimsenin aklına gelmeyecek bir isimle, Bade İşçil ile yakayı ele verdi. Ancak Aka, bu durumu yalanlayıp bir açıklama yaptı.
Miray Daner ile ayrılmasının ardından barışmak için kendisini affettirmeye çalıştırdığı öne sürülen Kubilay Aka, ünlü oyuncu Bade İşçil ile görüntülendi. Eğer doğrulanırsa yılın aşk bombasını patlatacak olan bu ikili, milyonlarca sayıya ulaşan takipçilerini çok şaşırttı.
Cumartesi günü terasta: 24 yaşındaki genç oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz Cumartesi günü Beşiktaş’ta bir mekanın terasında meslektaşı Bade İşçil ile görüntülendi. Kendisini görüntüleyen kamerayı fark etmeyen ikili hakkında bomba bir iddia da ortaya atıldı.
Dudaktan öpüştüler: Baş başa samimi şekilde sohbet eden ikilinin, bir ara dudaktan öpüştüğü de söylendi.