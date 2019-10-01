Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması! Dudak dudağa öpüştükleri söyleniyordu

Vatanım Sensin dizisinde birlikte rol aldığı Miray Daner'i aldattığı iddialarıyla gündemi sarsan Kubilay Aka, günler sonra bomba bir isimle görüntülendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Aka, kimsenin aklına gelmeyecek bir isimle, Bade İşçil ile yakayı ele verdi. Ancak Aka, bu durumu yalanlayıp bir açıklama yaptı.