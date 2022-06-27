Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım'dan erkek erkeğe Bodrum tatili!
Yakın dost oldukları bilinen Kaan Yıldırım ve Kubilay Aka geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Birlikte tatile çıkan Aka ve Yıldırım sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktılar.
Hande Erçel ile ayrılık iddialarından sonra uzun süreli tatile çıkan Kaan Yıldırım geçtiğimiz haftalarda Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz'ın teknesinde tatil yapmıştı.
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Cem Yılmaz'ın teknesindeki tatilini tamamlayan Kaan Yıldırım kendisi gibi oyuncu arkadaşı Kubilay Aka ile rotasını Bodrum Yalıkavak'a çevirdi.
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Kaldıkları otelin plajında görüntülenen Aka ve Yıldırım Bodrum'un sıcağından bunalınca kendilerini serin sulara bıraktılar.
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Bir yandan yüzüp bir yandan da sohbet eden ikilinin o anları, böyle görüntülendi.
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