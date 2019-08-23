Kubilay Aka Miray Daner barıştı mı? Gözde çift beraber çıktıkları tatilde görüldü

Kubilay Aka, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir mesaj paylaşarak ayrılığı duyururken, ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' demiş olmasına rağmen bir kadınla samimi bir halde görüntülenmişti.