Kubilay Aka Miray Daner barıştı mı? Gözde çift beraber çıktıkları tatilde görüldü
Geçtiğimiz haftalarda Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığı olay olmuş, Aka'nın Daner'i Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aldattığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada konuşulan yeni bir iddia ise ikilinin hayranlarını sevindirdi. Aka ve Daner'in barıştığı iddia edildi.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan 2,5 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan Kubilay Aka ve Miray Daner çiftinin barıştığı iddiaları olay oldu. Vatanım Sensin dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan 2,5 yıllık ilişkileri boyunca gözde çift haline gelen Aka ve Daner'in ayrılığının ardından ise birçok iddia ortaya atıldı.
Kubilay Aka, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir mesaj paylaşarak ayrılığı duyururken, ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' demiş olmasına rağmen bir kadınla samimi bir halde görüntülenmişti.
Kubilay Aka'nın bir mekanda belinden sarılarak samimi bir şekilde görüntülendiği kişinin ise Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'in olduğu iddia edildi. Altınbilek ise bu iddiaları her duyduğunda oldukça sinirlendi ve yalanladı.
Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken sosyal medyada konuşulan bambaşka bir iddia ikilinin hayranlarını çok sevindirdi. Sosyal medyada konuşulanlara göre, ünlü çift, birlikte önce bir veterinerde sonra da bir tatil bölgesinde beraber görüntülendi.