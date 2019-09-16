Kubilay Aka ile ayrılan Miray Daner'in keyfi yerinde! Hilal Altınbilek'le aldatmıştı

Gözde çift Miray Daner ve Kubilay Aka çiftinin ayrılığına ihanet dahil olmuş, ortalık fena karışmıştı. Aka, Daner'den ayrılırken 'İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' sözlerini sosyal medya hesabına yazmış ardından da Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek ile görüntülenmişti.