Kubilay Aka Çukur'dan sonra bambaşka birine dönüştü işte son hali

Kariyerinin henüz başlangıcında olan Kubilay Aka, Vatanım Sensin ve Çukur dizilerinin ardından yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix'in yeni gençlik dizisinde başrol oynayacak olan Kubilay Aka, bu dizi için ise imajını değiştirdi.