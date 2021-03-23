Kubilay Aka, Çukur bitmeden 'Camtavanlar' dizisiyle anlaşmaya vardı
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncularından Kubilay Aka, Çukur bitmeden yeni bir yapımla anlaşmaya vardı.
Vatanım Sensin dizisinde oynadığı Ali Kemal rolüyle tanınan Kubilay Aka, son olarak fenomen dizi Çukur'da Celasun karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Aka, Çukur dizisinde final yaklaşırken yeni bir dizi projesiyle anlaştı.
Kubilay Aka, yeni dizi Camtavanlar'ın kadrosuna dahil oldu. Dizinin hazırlıkları da yoğun bir tempoda devam ediyor.
Ömer Özgüner ve Kerem Çatay ikilisinin kurmuş olduğu OJO Pictures imzalı olan yeni dizinin bir yazlık proje olduğu öğrenildi.
Kubilay Aka kimdir?
Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldı.