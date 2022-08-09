BIST 2.795
DOLAR 17,94
EURO 18,31
ALTIN 1.031,99

Küba'da bilanço ağırlaşıyor! Petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: Binlerce kişi tahliye edildi

Küba'da bilanço ağırlaşıyor! Petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: Binlerce kişi tahliye edildi

Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Küba'da bilanço ağırlaşıyor! Petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: Binlerce kişi tahliye edildi

Küba’nın batısında yer alan Matanzas şehrinde bir sanayi bölgesindeki ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos’ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, günlerdir süren mücadeleye rağmen kontrol altına alınamadı.

115
Küba'da bilanço ağırlaşıyor! Petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: Binlerce kişi tahliye edildi

Her biri 50 bin ton kapasiteli 8 ayrı yakıt tankının bulunduğu depolama tesisinde daha önce 2 tankın patlamasının ardından bugün 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi.

215
Küba'da bilanço ağırlaşıyor! Petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: Binlerce kişi tahliye edildi

4 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi
Son patlama nedeniyle çevredeki bazı sanayi tesislerinin ve bölgedeki çalılık alanların zarar gördüğü bildirildi. Sanayi bölgesinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

315
Küba'da bilanço ağırlaşıyor! Petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: Binlerce kişi tahliye edildi

Matanzas Valisi Mario Sabines Lorenzo, son patlamanın tesislerdeki yangında sızan yakıtla birlikte alevlerin 3’üncü tanka ulaşması nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, tesisteki facianın boyutunun daha da arttığını belirtti.

415