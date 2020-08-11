Kuaförüm Sensin bitti mi neden yok Show TV yayın akışından kaldırdı

Her hafta bir yarışmacının elendiği Kuaförüm Sensin bu hafta yayınlanmayacak. Yarışmanın yeni bölümleri 17 Ağustos Pazartesi günü saat 12.45'te ekrana gelmeye başlayacak. Sunucu koltuğuna Gözde Kansu'nun yerine kim gelecek isim ise henüz netlik kazanmadı.