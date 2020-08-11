Kuaförüm Sensin bitti mi neden yok Show TV yayın akışından kaldırdı
Show TV'nin haftaiçi her gün yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin neden yok, 11 Ağustos Kuaförüm Sensin bitti mi soruları seyirci tarafından internette araştırıldı. Show TV 11 Ağustos Salı günü yayın akışına göre Kuaförüm Sensin bu hafta ekrana gelmeyecek. Kuaförüm Sensin yeni bölüm 17 Ağustos pazartesi ekrana gelecek
Haftaiçi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması bugün yani 11 Ağustos salı günü neden yok araştırması başladı. Programın sunucusu Gözde Kansu yarışmayı bıraktığını açıklamış ve veda etmişti. Gözde Kansu'nun yerine kim gelecek araştırması devam ederken Show TV yarışmayı yayın akışından kaldırdı, bugün Kuaförüm Sensin yayınlanmayacak.
Her hafta bir yarışmacının elendiği Kuaförüm Sensin bu hafta yayınlanmayacak. Yarışmanın yeni bölümleri 17 Ağustos Pazartesi günü saat 12.45'te ekrana gelmeye başlayacak. Sunucu koltuğuna Gözde Kansu'nun yerine kim gelecek isim ise henüz netlik kazanmadı.
Ekranların en renkli yarışma programlarından biri olan ve Show TV'de haftaiçi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de yaşanan veda hem ekran başındakileri hem de jüri koltuğunda oturan isimleri ağlattı. Kuaförüm Sensin'in sunuculuğunu yapan oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı.
Show TV'nin yaz ekranlarını şenlendirmek için sezonluk yayınladığı Kuaförüm Sensin yarışması reytinglerde kanalın yüzünü güldürünce yapımcılar yarışmayı devam ettirme kararı almış ve sunuculuğu Özge Borak'tan oyuncu Gözde Kansu'ya devretmişti.