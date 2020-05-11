Kuaföre gidecekler dikkat bu 10 uyarıyı göz ardı etmeyin!

Prof Dr. Derya Uludüz (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Kuaför salonları çok fazla sosyalleşilen ve bulaşıcılığın yüksek olacağı mekânlardan. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor. İşte yapmanız gerekenler: