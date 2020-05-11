Kuaföre gidecekler dikkat bu 10 uyarıyı göz ardı etmeyin!
Corona virüs tedbiri nedeniyle kapatılan yerlerden biri olan kuaförler bugün hizmet vermeye başlıyor. Peki pandemi döneminde kuaföre gidecekler nelere dikkat etmeli ve hangi işlemlerden kaçınılmalı? İşte uyulması gereken o kurallar!
Prof Dr. Derya Uludüz (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Kuaför salonları çok fazla sosyalleşilen ve bulaşıcılığın yüksek olacağı mekânlardan. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor. İşte yapmanız gerekenler:
111
Gitmeden mutlaka telefon edip sandalye kapasitesini sorun. Örneğin sandalye sayısı 10 ise 5 kişiden fazla müşteri almaması gerekir.
211
Randevunuza yakın bir saatte gidin ki diğer müşterilerle beklemeyin. İçeride 30 dakikadan fazla kalmamaya özen gösterin.
311
Gittiğinizde insanlarla 1.5 metreden yakına gelmemeye dikkat edin. Kuaförünüzle de 1.5 metre uzaklıkla görüşün.
411