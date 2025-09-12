BIST 10.383
Kuaförden paylaşım yapan Hazal Kaya yeni görüntüsü ile şaşırttı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son olarak bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kaya'nın belirginleşen yüz hatları ve dudakları, sosyal medyada estetik iddialarını beraberinde getirdi.

Kuaförden paylaşım yapan Hazal Kaya yeni görüntüsü ile şaşırttı - Resim: 1

Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kaya'nın belirginleşen yüz hatları ve dudakları, sosyal medyada estetik iddialarını beraberinde getirdi. Hayranlarının bir kısmı değişimi doğal bulurken, diğerleri estetik dokunuşlar yaptırdığını öne sürdü.

Kuaförden paylaşım yapan Hazal Kaya yeni görüntüsü ile şaşırttı - Resim: 2

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Hazal Kaya, rol aldığı Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarla hafızalara kazındı. 

Kuaförden paylaşım yapan Hazal Kaya yeni görüntüsü ile şaşırttı - Resim: 3

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Kaya, bu kez farklı bir nedenle adından söz ettiriyor.

Kuaförden paylaşım yapan Hazal Kaya yeni görüntüsü ile şaşırttı - Resim: 4

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Kaya'nın son hali, kısa sürede hayranlarının dikkatini çekti. 

