Kronik kalp hastaları oruç tutabilir mi bu 5 uyarıya dikkat!
Ramazan ayında uzun süre aç kalmak kronik hastalıkları bulunan kişiler için sakıncalı olabiliyor. Bu hastalıklara sahip bireylerin doktor önerisiyle hareket etmeleri önerilmektedir.
Gün içinde halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine, tansiyon yükselmesi veya düşmesi gibi yeni problemler de eklenebildiğinden özellikle düzenli ilaç kullanan yüksek tansiyon ve kalp hastalarının, hangi durumda oruç tutabileceğinin ya da oruç tutmalarına engel teşkil eden hastalık boyutlarının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökmen Bellur, kalp ve hipertansiyon hastalarına özel ramazan önerilerinde bulundu.
1-DOKTORUNUZUN ÖNERİLERİYLE HAREKET EDİN: Yüksek tansiyon hastalarının bir bölümü düzenli ilaç kullanımına rağmen, ilaçlarının doktoru tarafından planlanması ile oruç tutabilir. Ancak bazı gruptaki hastaların ise oruç tutması sakıncalıdır. Sağlık açısından oruca engel bir durum olup olmadığına doktorla birlikte karar verilmelidir. Kan basıncının kontrol altında olması ve kullanılan ilaçlar oruç tutma konusunda belirleyici faktörlerdir. Bazı yüksek tansiyon hastaları günde bir ilaç kullanırken bazıları da beş farklı ilaca ihtiyaç duymaktadır. Oruç tutarken bu ilaçların bazıları düzenli kullanılamayacağından hasta açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir.
2-TANSİYON İLACINIZ İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİKTEYSE BOL SIVI ALIN: İdrar söktürücü olarak gruplandırılan bazı ilaçlar, hastaların sık idrara çıkmasına neden olarak sıvı kaybını artırmakta ve bu da hastanın vücuttan su kaybı sürecini hızlandırmaktadır. Sıvı kaybının düzeyi, kullanılan idrar söktürücü ilacın dozu ile orantılıdır. Bu nedenle idrar söktürücü ilaç kullananlar, gün içerisinde vücuttaki sıvı açığını kapatmak için bol su tüketmelidir. İdrar söktürücü grupta yer almayan diğer ilaçların kullanımında bu durum söz konusu olmayabilir.
3-BÖBREK YETMEZLİĞİ VE KALP HASTASI OLANLARIN ORUÇ TUTMASI SAKINCALI: Oruç tutması önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek bir diğer hasta grubu da böbrek yetmezliği olan yüksek tansiyon ve kalp hastalarıdır. Böbrek ve özellikle de ileri düzeyde kalp yetmezliği bulunan hastalar, beslenme ve sıvı alma düzenlerine çok dikkat etmelidir. Ramazanın sıcak ve uzun günlerde yaşanması, bu hastalar için oruç tutmayı sakıncalı hale getirmektedir. Ayrıca kalp yetmezliği olan hastalar aynı zamanda idrar söktürücü de kullanmaktadır ve bu durum, vücuttan sıvı ve elektrolit kaybına yol açar. Sıvı tüketimi bu hastalar için hayati önem taşımaktadır.