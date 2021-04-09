Kronik kalp hastaları oruç tutabilir mi bu 5 uyarıya dikkat!

3-BÖBREK YETMEZLİĞİ VE KALP HASTASI OLANLARIN ORUÇ TUTMASI SAKINCALI: Oruç tutması önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek bir diğer hasta grubu da böbrek yetmezliği olan yüksek tansiyon ve kalp hastalarıdır. Böbrek ve özellikle de ileri düzeyde kalp yetmezliği bulunan hastalar, beslenme ve sıvı alma düzenlerine çok dikkat etmelidir. Ramazanın sıcak ve uzun günlerde yaşanması, bu hastalar için oruç tutmayı sakıncalı hale getirmektedir. Ayrıca kalp yetmezliği olan hastalar aynı zamanda idrar söktürücü de kullanmaktadır ve bu durum, vücuttan sıvı ve elektrolit kaybına yol açar. Sıvı tüketimi bu hastalar için hayati önem taşımaktadır.