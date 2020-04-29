Kronik hastalığı olanlara Ramazan önerileri hemen ilaca sarılmayın!

İftarda rezene çayı, sahurda zeytinyağlı kudret narı

Özellikle iftar sonrasında şişkinlik ve hazımsızlık yaşamamak için hızlı ve fazla miktarda yemekten kaçınarak besinler yavaş çiğnenmelidir. Yağlı, asitli ve hazır gıdalardan uzak durulmalı, iftardan sonra zamana yayarak 8-10 bardak su içilmelidir. Laktoz intoleransı bulunmuyorsa yoğurt, tarhana tuzsuz turşu gibi probiyotikler sofradan eksik edilmemelidir. Gastrit ve ülser hastaları için sindirimi kolaylaştırmak için tedaviye ek olarak iftardan sonra rezene çayı sahurdan sonra ise 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı kudret narı tercih edilebilir.