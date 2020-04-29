Kronik hastalığı olanlara Ramazan önerileri hemen ilaca sarılmayın!
Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Pınar Balcı, kronik hastalığı olup oruç tutmak isteyenlere uyarılarda bulundu.
Doktorunuza danışmadan oruç tutmayın
Ramazan ayı boyunca sindirim sistemi rahatsızlığı, kalp, böbrek, diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunanların doktor onayı olmadan oruç tutmaması gerekir. Doktor kontrolü olmadan bir şey olmaz diyerek ilaçların bırakılması veya dozaj ve saatlerinin değiştirilmesi hayati sorunlara yol açabilmektedir.
Sindirim sistemi hastalarının Ramazan ayında beslenmesine özellikle özen göstermesi gerekmektedir. İlerlemiş gastrit ve reflü olan hastalarda uzun açlık süresi mide asit seviyesini artırarak şiddetli ağrılara hatta mide kanamalarına yol açabilmektedir. Bununla birlikte yanlış beslenme kaynaklı sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayanlar için ramazan ayı mide ve bağırsakları dinlenmesi bakımından olumlu sonuçlar verebilir.
İftarda rezene çayı, sahurda zeytinyağlı kudret narı
Özellikle iftar sonrasında şişkinlik ve hazımsızlık yaşamamak için hızlı ve fazla miktarda yemekten kaçınarak besinler yavaş çiğnenmelidir. Yağlı, asitli ve hazır gıdalardan uzak durulmalı, iftardan sonra zamana yayarak 8-10 bardak su içilmelidir. Laktoz intoleransı bulunmuyorsa yoğurt, tarhana tuzsuz turşu gibi probiyotikler sofradan eksik edilmemelidir. Gastrit ve ülser hastaları için sindirimi kolaylaştırmak için tedaviye ek olarak iftardan sonra rezene çayı sahurdan sonra ise 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı kudret narı tercih edilebilir.
Hemen ağrı kesiciye sarılmayın
Sindirim sistemi sorunu yaşayan hastaların dikkat etmesi gereken bir değir konu da ağrı kesici kullanımıdır. Ramazan ayının özellikle ilk günlerinde açlığa bağlı olarak yaşanan baş ağrıları için daha sık ağrı kesici tercih edilebilmektedir. Ağrı kesiciler ülser ağrısını artırıp kanama riskine zemin hazırlayabilir. Gastrit ve ülseri olan hastaların ağrı kesici konusunda daha dikkatli hareket etmeleri gerekmektedir.