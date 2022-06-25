Kriz yaklaşıyor, aman dikkat! Önümüzdeki 2 gün sakın bunları yapmayın: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
25 Haziran 2022 Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Hangi burç bugün nelere dikkat etmeli? Ünlü astrolog Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve günlük burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Bugün geçmişte uğradığınız ihanetlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Size söylenilen yalanlar su üstüne çıkabilir. Karşılaştığınız zor durumlarla mücadele ederken yapmanız ve yapmamanız gerekenler çok önemlidir. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın.
Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
''Bugün Ay tüm gün yine Boğa burcunda seyahat edecek ama bu sefer Satürn ile sert kontak kurarak... Yine evet yeme, içme, para, pul, konfor, huzur, toprak, çiçek, bitki konuları gündemde olacak fakat bu sefer gün içinde;
Duygular ve ilişkiler konusunda dandik bir gün. Kendinizi kısıtlanmış, mutsuz ve depresif hissedebilirsiniz. Duygusal açıdan kendimizi ifade etmek bugün pek kolay olmayabilir.
Geçmişteki kötü bir takım anılar, deneyimler aklımıza gelebilir ve bundan dolayı üzüntü, pişmanlık gibi duygulara kapılabiliriz. Kadınlarla ilişkileri yönetmek kolay olmayabilir.