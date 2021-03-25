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Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası

Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası

Mustafa Sandal ve Defne Samyeli arasındaki kriz çıkaran ilişki davasında mahkeme kararını açıkladı.

Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası

Beni Ağlatma’ isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği eski manken Defne Samyeli’nin şikayeti üzerine hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Mustafa Sandal’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

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Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Samyeli ile Sandal katılmazken, avukatları hazır bulundu.

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Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası

Duruşmada beyanda bulunan Samyeli’nin avukatı Ömer Eldem, “Sanık kitapta açık şekilde, müvekkilimle ilişki yaşadığını ifade etmiştir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir." dedi. 

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Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası

Samyeli'nin avukatı "Sanık, basına verdiği röportajlarda müvekkilimi onore etmek için böyle bir şey yazdığını belirtmişse de böyle bir ifade ile bir kadının nasıl onore olacağını takdire bırakıyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı." beyanında bulundu.

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