Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası

Samyeli'nin avukatı "Sanık, basına verdiği röportajlarda müvekkilimi onore etmek için böyle bir şey yazdığını belirtmişse de böyle bir ifade ile bir kadının nasıl onore olacağını takdire bırakıyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı." beyanında bulundu.