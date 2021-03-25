Kriz çıkaran ilişki sözleri için karar çıktı! Mustafa Sandal Defne Samyeli davası
Mustafa Sandal ve Defne Samyeli arasındaki kriz çıkaran ilişki davasında mahkeme kararını açıkladı.
Beni Ağlatma’ isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği eski manken Defne Samyeli’nin şikayeti üzerine hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Mustafa Sandal’ın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Samyeli ile Sandal katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Duruşmada beyanda bulunan Samyeli’nin avukatı Ömer Eldem, “Sanık kitapta açık şekilde, müvekkilimle ilişki yaşadığını ifade etmiştir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir." dedi.
Samyeli'nin avukatı "Sanık, basına verdiği röportajlarda müvekkilimi onore etmek için böyle bir şey yazdığını belirtmişse de böyle bir ifade ile bir kadının nasıl onore olacağını takdire bırakıyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı." beyanında bulundu.