Kritik rapor açıklandı bu işi seçenler yaşadı! İşte en çok aranacak meslekler
Koronavirüs salgınıyla beraber iş yaşamı ve tercihleri tamamen değişti. Bazı mesleklerde talep patlaması yaşandı.
LinkedIn verileri, 2021'de en çok talep gören 15 işi ve her pozisyon için gereken en önemli becerileri ortaya koyuyor. Yeni bir rapor, talep ve mevcut iş sayısı kombinasyonuna göre sıralanan, geçen yıl içinde en hızlı büyüyen iş alanlarını vurguluyor.
COVID-19 salgını ışığında LinkedIn, fırsatın şu anda nerede olduğunu vurgulamak için yıllık yükselen işler raporunu güncelledi.
İşte 2021'in en çok tercih edilecek meslekleri…
15. Yapay Zeka Uygulayıcıları
Bu alanda işe alım yapan Yapay Zeka Uygulayıcıları 2019 ile 2020 arasında % 32 büyüdü.
Becerileri: C, Amazon Web Services (AWS), Python (Programlama Dili)
Eğitimi: İşe alınanların% 99'u lisans derecesine veya daha yüksek
14. Veri Bilimi Uzmanları
Bu roller için işe alımlar 2019'dan bu yana yaklaşık% 46 arttı.
Becerileri: TensorFlow, İstatistiksel Modelleme, Veri Görselleştirme
Eğitimi: İşe alınanların% 98'i lisans veya daha yüksek bir dereceye sahiptir