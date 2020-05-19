Kritik koronavirüs açıklaması: Aşı kısmi koruma sağlıyor
İngiltere'de faaliyet gösteren Oxford Üniversitesinde yürütülen aşı çalışmasında yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) aşıya karşı direncini gözler önüne serdi. Maymunlar üzerindeki testlerde, aşı uygulanan denekler arasında virüsün yayıldığı görüldü.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bir çok ülke aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bilim insanları, İngiltere’de bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden Oxford Üniversitesinin geliştirdiği koronavirüs aşısının fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucu insan üzerinde yalnızca 'kısmi koruma' sağlayabileceğini söyledi.
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Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde; aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi.
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Aşı denemelerinin yakın zamanda insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor.
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