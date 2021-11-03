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Kristen Stewart kız arkadaşıyla nişanlandı

Kristen Stewart kız arkadaşıyla nişanlandı

Güzel oyuncu Kristen Stewart, kız arkadaşıyla nişanlandı.

Kristen Stewart kız arkadaşıyla nişanlandı

Dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart, senarist kız arkadaşı Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu. Alacakaranlık serisinde canlandırdığı Bella karakteriyle hafızalara kazınan, hafta sonu seyirciyle buluşacak Prenses Diana'yı canlandırdığı biyografik film Spencer ile kariyerinde zirve yapan Kristen Stewart, özel hayatı hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

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Kristen Stewart kız arkadaşıyla nişanlandı

SiriusXM'in The Howard Stern Show programına katılan 31 yaşındaki başarılı oyuncu, sevgilisi Dylan Meyer'ın iki yıllık ilişkilerinin ardından büyük soruyu sorduğunu duyurdu.

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Kristen Stewart kız arkadaşıyla nişanlandı

Stewart, Salı günü yaptığı açıklamada, "Evleniyoruz, kesin haber" dedi.

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Kristen Stewart kız arkadaşıyla nişanlandı

ABD'li oyuncu "Bu teklifi duymayı çok istiyordum, bu yüzden ne istediğimi çok net bir şekilde fark ettirdim ve o da sinyali alarak sonunda teklifi etti. Evleniyoruz, oluyor" diye konuştu.

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