Kripto vurguncusu Thodex'in reklam yıldızı ünlüler hakkında karar! Pınar Deniz, Pelin Karahan, Gökçe Bahadır, Eda Ece
KRİPTO Para borsası Thodex üzerinden yapılan büyük vurgunla ilgili yeni gelişme. Thodex'in reklamlarında oynayan sinema ve dizi sektörünün şöhretli oyuncuları hakkında başlatılan 'soyguna yardım' soruşturmasında karar çıktı. İşte o karar...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı mağdurlar da reklamını yaparak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 17 kişi hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Savcılığın takipsizlik kararında bir kısım mağdurun avukatlarının yaptığı suç duyurusuna yer verildi.
Buna göre, Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.