Kripto Tosuncuk Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer ilk kez görüntülendi! İşte o anlar
Kripto para borsası Thodex üzerinden arkasında 400 bin mağdur bırakarak Arnavutluk'a kaçan 'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer, Tiran'da ilk kez görüntülendi. İşte o görüntüler...
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son görüntüleri ortaya çıktı. Özer’in Türkiye’den kaçtıktan sonra gittiği Arnavutluk’taki ilk görüntüsüne TRT Haber ulaştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı.
Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı.
Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntülerine TRT Haber ulaştı. Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor.