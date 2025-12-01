Kripto paralarda büyük düşüş! Saatler içinde kaybettirdi
Kripto paralar haftanın ilk işlem günüde sert düşüş yaşadı. Bitcoin kritik 85 bin dolar sınırına geriledi. Kripto paralarda düşüşler devam edecek mi? Kritik seviyeler neler? İşte detaylar...
Dünya çapında yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili olurken, kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Kripto paralar yeni haftaya düşüşle başladı.
Kripto paralar haftanın ilk işlem gününde sabah seansında yüzde 6'ya yakın düşüş yaşayarak 85 bin dolar seviyesine geriledi. Bitcoin, sabah seansında 08.18'de 85 bin 761 dolara bulunuyor. Bitcoin, Kasım ayında yüzde 17'ye yakın değer kaybetti.
ETHEREUM'DA SERT DÜŞÜŞ!
Altcoinelrde de sert düşüşler yaşanıyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, yüzde 7'ye yakın düşüşle 2 bin 800 dolara geriledi.
Kripto piyasası, Ekim ayı başında Bitcoin’in tüm zamanların zirvesi olan 126.251 dolara ulaştıktan sonra, yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun silinmesiyle başlayan, haftalardır kırılgan bir hareketlilik sergiliyor.