Kripto para yatırımcıları bu habere çok üzülecek! Boğa sezonu...
Son dönemlerin en popüler konuları arasında yer alan kripto para ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmelerin ardından bir analiz yapıldı. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JP Morgan'dan önemli uyarılar geldi.
Özellikle pandemi döneminde yaşanan "gelir kaybı" nedeniyle ilginin bir anda arttığı kripto para piyasaları düşüş trendi yaşanan "ayı sezonu"ndan yükseliş trendinin yaşandığı "boğa sezonu"na bir türlü geçemezken kripto para yatırımcıları için bir kötü haber daha geldi..
Merkezi New York'ta bulunan dünyanın en büyük yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketinden biri olan JP Morgan'ın stratejistleri, kripto para piyasası için dikkat çeken bir yarıda bulundu.
JP Morgan stratejistleri, kripto para piyasasındaki mevcut risk sermayesi finansmanın, 2021 yılının üçte birinden daha az olduğunu belirterek, üçüncü çeyrekte kripto para endüstrisindeki risk sermayesi finansmanın 4,4 milyar dolara düştüğünü açıkladı.
Kripto endüstrisinin 2022 yılı içinde yaşadığı değer kaybıyla ilgili konuşan stratejistler, “Bu düşüş, likiditeyi azaltan agresif politikalardan kaynaklanıyor. Bu da nihayetinde daha riskli varlıklara olan talebi azaltıyor.” dedi.