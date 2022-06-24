Kreşte dehşet anları kamerada! Görevlilerden işkenceyi gizlemek için akıllara zarar mizansen

İstanbul Bayrampaşa'da özel bir kreşte dehşet ve o dehşeti gizlemek için kurgulanan mizansen akıllara durgunluk verdi. 30 yaşındaki E.D ile M.D. islim çiftin Süleyman isimli bir erkek çocukları vardı. Çift çalıştıkları için 17 aylık çocuklarını, İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir kreşe kayıt ettirdi. Anne M.D, 16 Şubat günü sabah saatlerinde oğlunu kreşe bıraktı. Kreş görevlileri, eğitim gören çocukların durumlarıyla ilgili mesajları ebeveynlerine günlük olarak gönderiyordu. O gün anne M.D'ye rutin olarak gönderilen mesaj gelmemişti. Kreşi arayarak bilgi isteyen genç kadın, kreş görevlilerden cevap alamadı.