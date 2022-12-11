Kreşte çocuklara dayak kamerada! Kafasına baza ile vurup karanlık odaya kapatmışlar

Kızım er şeyi göstererek anlattı

Şiddet gören bir başka çocuğun annesi F.B.A. ise, “D.E’nin annesi E.E. bana ulaştı. Ben de kızım okuldan geldiğinde bir oyun şeklinde ona sordum. 'Uyumayan arkadaşlarınız ne yapıyorlar, oturuyorlar mı oynuyorlar mı?' diye sorduğumda kızım bana aynı tepkiyi verdi. 'Uyumayan arkadaşlarımız bağlanıyor' diye nasıl bağlandıklarını gösterdi. Bağlanan arkadaşlarının kalkamadığını gösterdi. Videoları izlediğimizde gördüklerimiz karşısında katılaştık. Çok çok üzüldük, yıprandık. Çocuklarımız bildiği okuldan başka bir okula alışma sürecine girdi. Onlar için daha çok zor oldu. Devletimizin elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da bir anne. Videoları baştan sona kadar tekrar izlediğinde vicdanı sızlayacaktır. Kızım bana neden okula gitmeyeceğini sorduğunda, ona büyüdüğünü, artık başka bir okula gitmesi gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı.

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