Kredilerde faiz indirimi rüzgarı! Bankalar harekete geçti konut ve araç kredileri faiz oranlarına bakın
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların konut, taşıt kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşandı. İşte kamu ve özel bankaların kredi faiz oranlarında son durum...
Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıklarken sürpriz bir indirim yaptı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'e düşürdü. TGRTHaber'de yer alan habere göre politika faiz oranlarının düşmesi ile bankaların kredi faiz oranlarını güncellemesi bekleniyor.
GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası: %5,05
Halkbank (0 km): %5,09 / Taşıt Kredisi (2. El): %5,15
Akbank: %4,55
İş Bankası: %4,14
Yapı Kredi (400 Bin TL): %4,59
Denizbank (400 Bin TL – 48 Ay Vade): %5,24
Konut kredisi faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında dalgalanıyor. Yüzde 3 faiz oranı, 120 ay geri ödemeli 1 milyon liralık konut kredisi 3 milyon 725 bin lira olarak geri ödeniyor.