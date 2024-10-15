Kredi kartlarından 750 liralık kesinti! Limit düşürmeyen bankaya ceza var, merak edilen 10 soru
100 bin lira ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 750 lira kesilmesine yönelik kanun teklifi tartışılmaya devam ederken, herkes bankaların yolunu tuttu. Limit düşürmek isteyenler, ek kartı olanlar ne yapacak? İşte merak edilenler...
Henüz yasalaşmayan düzenlemeden etkilenmek istemeyen pek çok kişi, kredi kartı limitlerini 100 bin liranın altına düşürmek için şimdiden harekete geçti. Bazı bankalar, şubelerden ya da cep telefonu uygulamaları üzerinden limitleri düşürürken, bazıları ise talepleri beklemeye aldı. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre limit düşürmeyle ilgili talebin 7 gün içinde yerine getirilmesi gerekiyor, aksi halde bankalara para cezası kesilebilir.
Kesintiler ne zaman başlayacak?
Teklifin mevcut haline göre, kredi kartlarından fon kesintisi 1 Ocak 2025’ten itibaren başlayacak. 100 bin lira limiti aşan kartlar için katılma payı, kredi kartı çıkaran kuruluş tarafından her yılın ocak ayının 5. günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönemin hesap ekstresinde gösterilecek.
Her kart için ayrı kesinti mi yapılacak?
Teklifin aynen yasalaşması halinde 100 bin lira limiti geçen her kredi kartı için ayrı fon kesintisi yapılacak. Farklı bankalardan, 100 bin lira ve üstü limiti olan 4 adet kredi kartı olan bir kişi, toplam 3 bin lira fon kesintisi ödeyecek. Buna karşın 200 bin lira limitli bir kart için 2 kere kesinti yapılmayacak.
Aynı bankadan birden fazla kart çıkaranlar ne olacak?
Aynı bankadan birden fazla kredi kartı olan müşteriler, toplam limite göre katılım payı ödeyecek. Tek bir bankadan 4 tane kredi kartı olan birisi, bu kartların her birisinin limiti 100 bin liradan az olsa bile, toplam limitin 100 bin liraya ulaşması halinde, 750 lira ödeyecek. Yani tek tek kartların limitini azaltmak müşterilere fon istisnası sağlamayacak, toplam tutara bakılacak.