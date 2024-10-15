Kredi kartlarından 750 liralık kesinti! Limit düşürmeyen bankaya ceza var, merak edilen 10 soru

Her kart için ayrı kesinti mi yapılacak?

Teklifin aynen yasalaşması halinde 100 bin lira limiti geçen her kredi kartı için ayrı fon kesintisi yapılacak. Farklı bankalardan, 100 bin lira ve üstü limiti olan 4 adet kredi kartı olan bir kişi, toplam 3 bin lira fon kesintisi ödeyecek. Buna karşın 200 bin lira limitli bir kart için 2 kere kesinti yapılmayacak.