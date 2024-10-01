Kredi kartı yapılandırmasında yeni ayrıntı! 50 bin liralık borca 2 bin 222 lira taksit, geri ödemesi ne kadar?

Sözcü'de yer alan habere göre borç yapılandırmasının detaylarıyla ilgili bazı soru işaretleri bulunuyor. Özellikle 26 Eylül öncesi ve sonrası borçların kapsama alınıp alınmayacağı ve yapılandırılmış kartların açık kalıp kalmayacağı gibi konular netlik kazanmadı. Bu konulara yönelik bankalar, TBB'den ve BDDK'dan rehberlik bekliyor.