Kredi kartı yapılandırmasında yeni ayrıntı! 50 bin liralık borca 2 bin 222 lira taksit, geri ödemesi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Yapılandırmaya ilişkin yeni ayrıntılar belli oldu.
Vatandaşların finansal yükünü hafifletmek amacıyla getirilen yapılandırma kararı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankalar arasında yapılan görüşmelerle şekillendi. Bankalar, TCMB ve BDDK kararlarına uygun şekilde yeni yapılandırma düzenlemelerini hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sözcü'de yer alan habere göre borç yapılandırmasının detaylarıyla ilgili bazı soru işaretleri bulunuyor. Özellikle 26 Eylül öncesi ve sonrası borçların kapsama alınıp alınmayacağı ve yapılandırılmış kartların açık kalıp kalmayacağı gibi konular netlik kazanmadı. Bu konulara yönelik bankalar, TBB'den ve BDDK'dan rehberlik bekliyor.
BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara 60 aya kadar vade imkanı tanınacak. Özellikle 30 günden fazla gecikmeye düşen anapara ve faiz ödemeleri, ilave kredi olmadan yapılandırılabilecek.
Yeniden yapılandırmaya konu olan borçlar büyük bir mali yük oluşturuyor. BDDK verilerine göre, bireysel kredi kartı borç bakiyesi 43 milyar 754 milyon TL, ihtiyaç kredisi borç bakiyesi ise 45 milyar 887 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda.