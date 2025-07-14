Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmada taksitler ne kadar? 12, 24, 36 ve 48 ay...
BDDK tarafından son getirilen gecikmiş kredi kartı, kredi borcu veya destek hesap yapılandırma düzenlemesiyle yüzde 3.11 tavan faizle 48 aya kadar vade yapılabilecek. Peki 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar hangi vadede ne kadar kredi taksidi olacak?
Son getirilen yapılandırma düzenlemesiyle artık gözler bankalara çevrilmiş durumda. Bankalar ise arayan müşterilerine yeni vadelendirme planı üzerine çalışıldığını ve birkaç gün içerisinde gerekli bilgilerin açıklanacağını belirtiyor.
Öncelikle başvuru için son tarihin 10 Ekim olduğunu ve düzenlemenin yayınlanma tarihinde gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve KMH sahiplerini kapsadığını unutmamak gerekiyor. Yani düzenlemenin yayın tarihinden sonra oluşan gecikmeleri kapsamıyor.
Azami (yani en yüksek) yapılandırma faizi TCMB tarafından yüzde 3.11 faiz olarak açıklandı. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4.043'e çıkacak.
İşte çeşitli kredi tutarı, vade seçenekleriyle yeni yapılandırma ile karşılaşılacak olan kredi taksit tutarları...