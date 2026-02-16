Kredi kartı uygulamasında limitler ne kadar azalacak? Madde madde tüm detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı limitlerinde yapacağı düşüşler, yüksek limitlere sahip olanları etkileyecek. Artık 400 bin liradan fazla limiti olanlar istisna olacak. Yeni kredi kartı başvurularında gelir belgesi sunma zorunluluğu getirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aşırı borçlanmayı ve enflasyonu kontrol altına almak için kredi kartı limitlerinde yeni dönem başlattı.
Buna göre, 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürülecek.
Milyonlarca kart kullanıcısı uygulamayı anlamaya çalışıyor.
Yeni kredi kartı kullanacaklar için de bu kurallara ilave olarak gelir belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni kredi kartı alacaklar gelir belgesi verecek ve limitleri buna göre belirlenecek.
Toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan kartlarda limitler yüzde 50 azaltılacak.
750 bin TL’nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.
5 MADDEDE UYGULAMA
BDDK'nın uygulamasındaki kredi limitlerindeki düşüşlerden kimlerin hangi oranda etkileneceği merak konusu oldu.
Uygulamanın ana hatları 5 maddede şöyle: