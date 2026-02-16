Kredi kartı uygulamasında limitler ne kadar azalacak? Madde madde tüm detaylar...

Buna göre, 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürülecek.

Milyonlarca kart kullanıcısı uygulamayı anlamaya çalışıyor.



Yeni kredi kartı kullanacaklar için de bu kurallara ilave olarak gelir belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni kredi kartı alacaklar gelir belgesi verecek ve limitleri buna göre belirlenecek.