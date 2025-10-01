BIST 10.925
Kredi kartı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Değişiklik bugün itibari ile uygulanacak.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

NAKİT ÇEKİM...

Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı.

Değişiklik bugünden itibaren uygulanacak.

