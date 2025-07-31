Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Kredi Kartı kullanıyorsanız dikkat! İşte tüm detaylar...
TCMB tarafından hazırlanan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki kartlar
Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.
Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.
Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.