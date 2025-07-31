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Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor

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Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Kredi Kartı kullanıyorsanız dikkat! İşte tüm detaylar...

Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor - Resim: 1

TCMB tarafından hazırlanan  tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor - Resim: 2

Dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki  kartlar

Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor - Resim: 3

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor - Resim: 4

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

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