Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB duyurdu, yarın başlıyor

Dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki kartlar

Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.