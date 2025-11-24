Kredi kartı kullananlar dikkat etmezse yandı! Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz durun

Son zamanlarda dolandırıcılar birçok farklı yöntemle insanları vurguna uğratıyor. Telefon dolandırıcıları, ATM dolandırıcıları, internet ortamındaki dolandırıcılar derken şimdi de bir yenisi çıktı. Kartla ödemenin giderek yoğunlaştığı ve hemen hemen herkesin pratik ödeme yöntemi olarak kullandığı bugünlerde bir yeni tehlike daha kapıda! POS cihazında ödeme yaparken yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı uzmanlardan ciddi uyarı geldi.