Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti. Kart aidatı adı altında 50 milyar TL toplayan bankalara vatandaşlar isyan etti. Uzmanlar, iade talebi oluşturulmasını önerdi.
Bankalar ile vatandaşların yıllardır yaşadıkları kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekerek, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını göz ardı ettiler" dedi.
Küçük, "Aidatsız kredi kartlarını düştüğümüzde bu yıl vatandaşa 30 milyar TL'yi aşkın bir aidat çıkarılacak. Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor" dedi.
Küçük, kredi kartı aidat sorununa ilişkin hazırladıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiklerini belirterek, "Vatandaşların alışveriş yaptığı üye işyerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, bir de hala vatandaşa kart aidatı çıkarıyor" diye konuştu.