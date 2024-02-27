Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü

Bankalar ile vatandaşların yıllardır yaşadıkları kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.