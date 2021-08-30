Kredi ile emeklilik imkanı! SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın tüm detaylar

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtuluyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor.