Kredi ile emeklilik imkanı! SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın tüm detaylar
Başvuru süresi bir ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlar için emeklilik yolu da açıldı. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor. İşte tüm detaylar...
Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtuluyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor.
Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi. Faruk Erdem yazısında detaylara yer verdi:
Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.
Geçmiş Bağ- Kur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.